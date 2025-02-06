СПЧ ООН: Израиль не может выйти из состава органа, в котором не состоит

Израиль не входит в число 47 стран, которые составляют Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН), а потому не может выйти из состава органа, членом которого не является. Об этом заявил официальный представитель СПЧ ООН Паскаль Сим в беседе с ТАСС.

Господин Сим подчеркнул, что Израиль обладает статусом наблюдателя, что не предполагает членства в Совете. «Государство-наблюдатель в Совете не может выйти из состава органа, в котором оно не состоит»,— отметил он.

По его словам, СПЧ ООН «приветствует и поощряет» участие в работе органа каждого государства, входящего в ООН, вне зависимости от того, являются ли они членами Совета или имеют статус наблюдателя.

Накануне, 5 февраля, глава израильского МИДа Гидеон Саар сообщил, что Израиль поддерживает США и намеревается выйти из СПЧ ООН. По его словам, данный орган вместо защиты интересов жертв дискриминации демонизирует еврейское государство и распространяет политику антисемитизма.

Американский президент Дональд Трамп 4 февраля подписал указ о выходе США из СПЧ ООН. Глава Белого дома мотивировал выход из структур ООН несоответствием ее деятельности интересам США. Также своим указом господин Трамп прекратил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Дональд Трамп урезает ООН».