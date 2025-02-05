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Два человека пострадали при ДТП с участием четырех иномарок в Курортном районе

Из-за столкновения Hyundai X35 с машиной модели Solaris того же автомобильного бренда на 40-м километре Нового шоссе пострадали два человека. Авария произошла утром 5 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

За рулем Hyundai X35 был водитель 1986 года рождения. При обгоне он не справился с управлением и влетел в Solaris, следовавший по встречке. Из-за этого при торможении автомобиль Hyundai Creta столкнулся с Mercedes.

Водитель машины модели Creta доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Среди пострадавших и пассажирка иномарки. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после смертельного наезда фуры на петербурженку возбуждено уголовное дело.

Татьяна Титаева

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