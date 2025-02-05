Силы ПВО сбили пять беспилотников над Азовским морем

Силы ПВО с 19:00 до 20:00 мск уничтожили пять дронов ВСУ над Азовским морем, сообщила пресс-служба Минобороны России. Информации о разрушениях нет.

Вчера Минобороны отчиталось об уничтожении украинской ракеты большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.

В ночь на сегодня, 5 февраля, над российскими регионами сбили четыре беспилотника, о пострадавших не сообщалось. 27 дронов уничтожили над Ростовской областью, 25 — над Волгоградской, 7 — над Астраханской, 5 — над Воронежской, 4 — над Белгородской и 2 дрона уничтожили над Курской областью.