Силы ПВО сбили над Азовским морем украинскую ракету «Нептун»

Силы ПВО ночью 4 февраля сбили украинскую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря, сообщила пресс-служба Минобороны России. Информации о разрушениях нет.

29 сентября 2024 года военное ведомство сообщало об уничтожении трех БПЛА над акваторией Азовского моря. 10 октября над акваторией море сбили 15 беспилотников.

Вчера, 3 февраля, Минобороны отчиталось об уничтожении за ночь 70 дронов над шестью российскими регионами, никто не пострадал.