Идентификация не прошла Госдуму

Два профильных комитета Госдумы РФ — по аграрным вопросам и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды — рекомендовали отклонить при рассмотрении в первом чтении законопроект об обязательном чипировании и учете домашних животных. Документ был ранее разработан Курултаем Башкирии и внесен совместно с депутатом Госдумы Рафаэлем Марданшиным. Инициаторы предлагали внести поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» и закон «О ветеринарии», возлагающие обязанность маркировать домашних животных на их владельцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Госдуме не нашли оснований для поддержки законопроекта Курултая Башкирии о чипировании домашних животных

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Госдуме не нашли оснований для поддержки законопроекта Курултая Башкирии о чипировании домашних животных

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Комитеты по аграрным вопросам и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы рекомендовали своим коллегам в первом чтении отклонить подготовленный Курултаем Башкирии законопроект об обязательной маркировке и учете домашних животных. Он был внесен парламентом Башкирии при участии депутата Госдумы от республики Рафаэля Марданшина в ноябре 2022 года.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на сегодня.

Как следует из законопроекта, башкирские депутаты предложили предусмотреть в перечне полномочий правительства и федеральных органов власти обязанность по установлению порядка маркирования и учета домашних животных и животных без владельцев, в настоящий момент не предусмотренную в законе «Об ответственном обращении с животными». При этом возможность идентификации и учета установлена в законе «О ветеринарии», однако для не относящихся к сельскохозяйственным и принадлежащим гражданам животных сделано исключение. Разработчики законопроекта предлагали включить в перечень подлежащих маркировке домашних питомцев, обязав их владельцев проводить манипуляцию за свой счет.

«Отсутствие законодательно установленных требований к маркированию и учету указанной категории животных делает невозможным осуществление мониторинга состояния популяции указанных животных и формирования культуры ответственного обращения с животными. Также маркирование животных позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам и будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами»,— говорится в пояснении к законопроекту.

В думских комитетах однако не увидели необходимости принятия поправок в федеральное законодательство.

В заключении комитета по аграрным вопросам на законопроект отмечается, что при принятии в июне 2022 года федерального закона, предусматривающего обязательную маркировку сельхозживотных для защиты от распространения опасных болезней, вопрос о распространении этих требований на домашних животных рассматривался. Однако, поскольку в данном случае чипирование помогает решать совершенно другие проблемы — поиска владельцев потерявшихся домашних питомцев, то есть вопросов гуманного отношения к животным, от этой идеи решили отказаться.

В комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды отметили, что принцип ответственности человека за судьбу животного уже отражен в законе «Об ответственном обращении…». Кроме этого, предусмотрены нормы, возлагающие на граждан обязанности, способствующие сокращению появления животных без владельцев, регулируется предельное число домашних животных в зависимости от условий размещения, обязательная стерилизация при поступлении в приюты.

В правительстве России также считают необходимым отклонить законопроект, так как обозначенные в нем цели не соответствуют целям и предмету ветеринарного регулирования. «Кроме того, материалы к законопроекту не содержат прогнозной оценки возможных социально-экономических последствий, в том числе негативных, введения обязательного маркирования и учета животных, не относящихся к сельскохозяйственным и принадлежащим гражданам»,— отмечается в заключении, подписанном вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко.

По мнению Рафаэля Марданшина, замечания правительства справедливы. «Важно было бы отметить, что комитет и правительство в целом поддерживают необходимость совершенствования законодательства в области обращения с животными в части регистрации, учета и идентификации»,— полагает он.

Кроме того, в закон об ответственном обращении с животными в 2022 году были внесены изменения, позволяющие субъектам устанавливать дополнительные правила содержания домашних животных. «Данным правом уже воспользовался ряд субъектов. Стоит изучить этот опыт и, возможно, будет достаточно правовым актом субъекта РФ — в данном случае Курултая Башкирии — ввести изменения в действующие нормы»,— отметил господин Марданшин.

По мнению члена рабочей группы Общественной палаты Башкирии по решению проблем бездомных животных Альбины Вакиловой, рекомендация отклонить законопроект может быть связана с опасением чиновников, что мера станет непопулярной у граждан. В Госдуме опасаются недовольства владельцев питомцев из-за дополнительных трат на чипирование, что может спровоцировать резкий рост выброшенных кошек и собак, предполагает она. Между тем чипирование не столь дорогая (в сравнении со стерилизацией) процедура и могла бы помочь снизить численность бездомных животных. «Безнадзорных животных необходимо чипировать в обязательном порядке. Сейчас животных маркируют бирками. Но одно и то же животное можно отловить повторно, бирку снять, повесить повторно и так до бесконечности, осваивая бюджетные средства. Если бы был чип, по базе можно было бы считать, что за животное, в каком отлове оно побывало, кто его стерилизовал и почему оно родило 12 щенков на улице. Такое случается — и концов, как правило, не найдешь. То же самое чипирование могли бы, не дожидаясь Госдумы, ввести на территории республики. Я думаю, это будет следующим шагом нашего Курултая»,— полагает она.

Наталья Балыкова