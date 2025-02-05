Житель воронежского поселка Таловая выиграл в лотерею 1 млн рублей

Житель воронежского райцентра Таловая 2 февраля выиграл 1 млн руб. в тираже лотереи «Мечталлион» от «Национальной лотереи» (бренд всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России). Он купил билет за четыре дня до розыгрыша в одном из почтовых отделений поселка. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В начале января жителям Тамбовской и Воронежской области также удалось приобрести счастливые билеты и получить по 1 млн руб. Житель первого региона купил его в магазине сети «Магнит», а второго — в отделении «Почты России». Обе покупки были сделаны в областных центрах.

Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов идут на финансирование социально-значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта. Клиенты «Почты России» могут приобрести тиражные и моментальные лотереи. Выигрыш, сумма которого менее 15 тыс. руб., можно получить на почте.

Анастасия Колпачева