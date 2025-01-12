«Национальная лотерея» ищет миллионеров из Тамбова и Воронежа

1 января 2025 года жители Тамбовской и Воронежской области стали миллионерами, выиграв по 1 млн руб. в новогоднем тираже лотереи «Мечталлион» от «Национальной лотереи», но так и не связались с компанией для получения выигрыша. Об этом сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Тамбовчанин приобрел билет в магазине «Магнит» в Тамбове, а воронежец — в отделении Почты России в Воронеже.

Всего в новогоднем тираже «Мечталлиона» 1 января 2025 года на всех его участников было разыграно более 1 млрд руб. Самый крупный выигрыш достался домохозяйке из ХМАО — Югры — 147 млн руб. Еще 41 участник из разных регионов, выиграл по 1 млн руб.

Мария Старикова