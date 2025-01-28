В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» построят ТК «М4 Молл»

Проект строительства в Аксайском районе региона многофункционального торгового комплекса «М4 Молл» получил положительное заключение негосударственной экспертизы, сообщает РБК Ростов со ссылкой на соответствующий Единый госреестр (ЕГРЗ). В роли реализатора проекта выступает ООО СЗ «Вертикаль инвест-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК Автодор Фото: ГК Автодор

О запуске объекта в пяти километрах от Ростова-на-Дону представители компании рассказывали еще в 2024 году. Завершить строительство МТК девелопер планирует в третьем квартале 2025 года.

«М4 Молл» — торговая площадка для малого и среднего бизнеса, которая будет специализироваться на продаже строительных и отделочных материалов, мебели и предметов декора. Общая площадь двух корпусов комплекса превысит 20 тыс. кв. м, торговая площадь магазинов — 12,5 тыс. кв. м, площадь склада составит около 650 кв. м. Предусмотрена также зона питания.

Снежана Стодольская