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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» построят ТК «М4 Молл»

Проект строительства в Аксайском районе региона многофункционального торгового комплекса «М4 Молл» получил положительное заключение негосударственной экспертизы, сообщает РБК Ростов со ссылкой на соответствующий Единый госреестр (ЕГРЗ). В роли реализатора проекта выступает ООО СЗ «Вертикаль инвест-Юг».

Фото: ГК Автодор

Фото: ГК Автодор

О запуске объекта в пяти километрах от Ростова-на-Дону представители компании рассказывали еще в 2024 году. Завершить строительство МТК девелопер планирует в третьем квартале 2025 года.

«М4 Молл» — торговая площадка для малого и среднего бизнеса, которая будет специализироваться на продаже строительных и отделочных материалов, мебели и предметов декора. Общая площадь двух корпусов комплекса превысит 20 тыс. кв. м, торговая площадь магазинов — 12,5 тыс. кв. м, площадь склада составит около 650 кв. м. Предусмотрена также зона питания.

Снежана Стодольская

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