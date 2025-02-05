АТОР: Билеты на поезда в Анапу на майские праздники распроданы

Продажи железнодорожных билетов в Анапу на майские праздники стартовали 4 февраля 2025 года. За сутки после начала бронирования на популярных маршрутах осталось минимальное количество мест, сообщает пресс-служба Ассоциации Туроператоров (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным на 5 февраля, места в поездах 125M и 382я полностью распроданы. В составе 012М «Премиум» доступно менее 40 билетов. Туристы приобретают люксовые места стоимостью около 100 тыс. руб. за двухместное купе.

Стоимость проезда из столицы в Анапу 1 мая варьируется от 4,5 тыс. руб. в купе до 5,4 тыс. руб. в плацкартном вагоне.

Эксперты отмечают, что турбизнес не позиционирует майские праздники как сезон активных железнодорожных поездок из-за коротких выходных.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что представители туристической отрасли считают аварию танкеров в Керченском проливе незначительным фактором, влияющим на предстоящий курортный сезон на побережье Кубани. Туроператоры ждут окончательного вердикта Роспотребнадзора, который к началу мая должен объявить о санитарном состоянии воды, песка и воздуха, и готовы начать активную продажу путевок к началу летнего сезона.

Нурий Бзасежев