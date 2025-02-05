Следующая встреча в формате «Рамштайн» пройдет 12 февраля

Новое заседание контактной группы по военному содействию Украине в формате «Рамштайн» пройдет на одноименной базе ВВС США в ФРГ 12 февраля. Об этом в среду сообщила украинская служба «Радио Свобода» (холдинг признан в России иностранным агентом) со ссылкой на источники. Это первое заседание с момента прихода в Белый дом Дональда Трампа.

«Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля под председательством Великобритании, а не США»,— говорится в сообщении в Telegram-канале радиослужбы.

Последнее заседание контактной группы прошло 9 января под председательством министра обороны США Ллойда Остина. На ней американская сторона объявила о выделении Украине пакета военной помощи на $500 млн.

После январской встречи на авиабазе Рамштайн обозреватель газеты The New York Times (NYT) допустил, что с приходом к власти в США Дональда Трампа контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» может прекратить работу. «Господин Трамп довольно скептически относится к поддержке Украины, намного меньше вкладывается в военные альянсы и открыто проявляет благосклонность к президенту (России Владимиру.— "Ъ") Путину»,— написал он.

Выступая в Белом доме 3 февраля, Дональд Трамп дал понять, что в вопросах финансирования Украины США ожидают большей вовлеченности западных союзников. «Мы вложили в помощь Украине почти на $200 млрд больше, чем Европа. Они должны платить хотя бы столько же, а на самом деле намного больше»,— рассказал господин Трамп о требованиях новой администрации США к партнерам по НАТО.

Подробнее о планах новой администрации США по поводу урегулирования конфликта России и Украины — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».

Анастасия Домбицкая