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В Казани спрос на студии в новостройках в 2024 году вырос на 67%

Спрос на квартиры-студии в казанских новостройках в последнем квартале 2024 года увеличился на 67%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».

По результатам исследования сервиса, Казань заняла третье место среди городов с самой дорогой стоимостью 1 кв. м жилья в новостройках (215 тыс. руб.), уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года средняя стоимость квартиры в новостройках в столице Татарстана выросла до 10,9 млн. Цена одного квадратного метра нового жилья за месяц выросла на 1,6% и составила 225,8 тыс. руб.

Дарья Сайфиева

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