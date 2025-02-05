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СК попросил жителей ЛО помочь в опознании найденного под Петергофом скелета

Следователи из Соснового Бора попросили жителей Ленобласти помочь установить личность мужчины, чьи скелетированные останки были найдены на берегу Шинкарского пруда в сентябре 2024 года, сообщает СУ СК РФ по 47-му региону.

Труп был закопан на глубине 40 см, фрагменты одежды покойного были частично залиты бетоном. Согласно выводам судмедэкспертизы, погибшему было 45-65 лет, рост составляет от 166 до 173 см.

Останки находились в земле от трех до нескольких десятков лет. Всех, кто обладает информацией о безвестном исчезновении мужчины из любых регионов России, следователи просят обратиться по телефону 8 (812) 492-01-58.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Ленинский районный суд отправил под стражу Евгения Андреева, которого подозревают в жестоком убийстве сожительницы. Мужчина жил с трупом возлюбленной почти месяц.

Андрей Маркелов

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