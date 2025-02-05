Группу мигрантов с оружием задержали в квартире Росимущества на Челябинской улице

Сотрудники полиции задержали в квартире дома 43 по Челябинской улице целую группу нелегальных мигрантов, сообщает 78.ru. С заявлением к правоохранителям обратилась сотрудница Росимущества, которая рассказала, что в помещении, находящемся на государственном балансе, быть никого не должно.

Тем не менее, в отдел полиции из помещения доставили восемь приезжих из Узбекистана и Таджикистана. В ходе обследования квартиры сотрудники правопорядка нашли сейф с ружьем, патронами к нему, двумя ножами и медалью «За отвагу». Оружие направили на экспертизу, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники МВД провели крупный рейд по выявлению нарушений в сфере миграции в Московском и Колпинском районах города. В итоге нашли около сотни человек, которые находились в мегаполисе незаконно.