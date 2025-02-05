Firefox получил поддержку ChatGPT и научился переводить сайты на русский язык

Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 135 с интеграцией искусственного интеллекта и поддержкой перевода сайтов на русский язык. Функции ИИ доступны через кнопку Sparkle на боковой панели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Интеграция с нейросетями позволяет использовать таких чат-ботов, как Anthropic Claude и ChatGPT, без доступа к их платным тарифам. Также была улучшена защита от злоупотреблений историей браузера, то есть теперь Firefox будет блокировать действия сайтов, которые не дают перейти на предыдущую страницу и перенаправляют на другие материалы этого же сайта. Был добавлен перевод web-страниц на упрощенный китайский, японский, корейский и русский языки, а также обновлен механизм проверки отзыва сертификатов CRLite.

В марте 2023 года Mozilla Foundation объявила о начале разработки нового «заслуживающего доверия» искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, однако с тех пор новостей об этом проекте не было.

Евгений Федуненко