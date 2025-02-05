Прокуратура Москвы предупредила об известной схеме мошенничества

В прокуратуре Москвы предупредили о распространенной схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники сообщают человеку, что его родственник попал в ДТП. Чтобы не стать жертвой аферистов, необходимо помнить о базовых правилах финансовой грамотности, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Для описания схемы мошенничества ведомство привело в пример конкретную ситуацию. 84-летний пенсионер ответил на звонок с неизвестного номера и услышал голос дочери, которая сообщила, что попала в ДТП. Женщина попросила у отца помощи. Далее раздался звонок от лжеследователя. Он рассказал, что дочь пенсионера виновна в дорожной аварии, и пригрозил ей уголовным наказанием.

Тогда же мошенник предложил мужчине вариант смягчения наказания: ему необходимо возместить ущерб потерпевшим. В состоянии шока мужчина согласился на предложение и отдал прибывшему подставному лицу почти 1,5 млн руб. В результате выяснилось, что его дочь не попадала в ДТП, а значит, мужчина отдал деньги мошенникам.

Чтобы избежать подобных случаев, прокуратура рекомендует не передавать деньги и ценные вещи неизвестным людям, кем бы они ни представлялись. Также следует самостоятельно связываться с родственником, если с неизвестного номера поступила информация о его участии в ДТП.

Сегодня сообщалось, что 18-летний подросток из города Шахты Ростовской области стал соучастником преступления по данной мошеннической схеме. Юноша был курьером злоумышленников и после кражи 550 тыс. руб. у пенсионера оказался под следствием.