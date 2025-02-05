Из Таганрога в Москву запустят новый автобусный рейс с 14 февраля

Новый автобусный рейс «Северные ворота» по маршруту Таганрог — Москва начнет работу с 14 февраля. Пассажиры смогут добраться в столицу с автовокзалов приморского города, Новочеркасска и Ростова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Автовокзалы Ростовской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Транспорт будет отправляться из Таганрога в 17:30, а затем следовать до станций Ростов Главный (время прибытия — 19:30), Ростов Пригородный (20:20), Новочеркасск (21:10), Москва Северные Ворота (12:00) и Мытищи (13:00).

По маршруту пустят автобусы туристического класса с повышенным уровнем комфортности. Отмечается, что с его помощью пассажиры смогут быстрее добраться до аэропорта Шереметьево (путь займет около 30 минут на городском автобусе), а также ряда районов Москвы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, с 5 февраля запустили новый автобусный маршрут, который связывает донскую столицу и Стаханов (находится в Луганской народной республике). Автобусы будут курсировать по этому маршруту ежеденевно.

Анастасия Казуков