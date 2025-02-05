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Новый автобусный маршрут свяжет Ростов и Стаханов

С 5 февраля начнет работу новый автобусный маршрут, который свяжет донскую столицу и Стаханов (находится в Луганской народной республике). Об этом сообщается на сайте ФБУ «Росавтотранс».

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Ежедневные рейсы запустят с Главного автовокзала Ростова в 13:20, время прибытия в Стаханов —19:20. В обратном направлении транспорт будет отправляться в 6:30, а прибывать в донскую столицу — в 12:50.

Маршрутом предусмотрены промежуточные остановки в Свердловске, Краснодоне, а также Луганске.

Анастасия Казуков

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