Новый автобусный маршрут свяжет Ростов и Стаханов

С 5 февраля начнет работу новый автобусный маршрут, который свяжет донскую столицу и Стаханов (находится в Луганской народной республике). Об этом сообщается на сайте ФБУ «Росавтотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Ежедневные рейсы запустят с Главного автовокзала Ростова в 13:20, время прибытия в Стаханов —19:20. В обратном направлении транспорт будет отправляться в 6:30, а прибывать в донскую столицу — в 12:50.

Маршрутом предусмотрены промежуточные остановки в Свердловске, Краснодоне, а также Луганске.

Анастасия Казуков