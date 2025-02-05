Сочинский ЖК сохранил второе место в топе кубанских новостроек

Проект СЗ «Сочи-парк Пять Плюс» ЖК Mantera Seaview residence сохранил второе место в ежемесячном рейтинге лучших новостроек Краснодарского края по итогам января 2025 года. Оценка комплекса по-прежнему составляет 60,45 балла, говорится в исследовании Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В целом десятка лидеров остается без изменений. Первое место удерживает ЖК «Белые Росы» от ГК «Точно» — 64,65 балла. Тройку лидеров, как и ранее, замыкает ЖК «Рекорд» от застройщика Dogma с 56,6 балла. Четвертую и пятую строчки занимают соответственно ЖК «Патрики» от «Точно» (54,95 балла) и ЖК «Все свои VIP» от СК «Семья» (53,7 балла).

На одну строчку по итогам месяца поднялся ЖК Olivia в Сочи от «Альпика Групп». Комплекс занимает 11-е место. В топ-15 входит сочинский ЖК «Лестория» от «Неометрии».

Рейтинг составлен по методологии ЕРЗ.РФ по оценке потребительских качеств ЖК. С начала осени количество оцениваемых параметров в ней выросло до 165.

Вячеслав Рыжков