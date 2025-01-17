ЖК Mantera Seaview residence остается на втором месте в топе новостроек Кубани

Проект СЗ «Сочи-парк Пять Плюс» СЗ «Сочи-парк Пять Плюс» оставил за собой второе место в ежемесячном рейтинге лучших новостроек Краснодарского края. Оценка комплекса осталась прежней – 60,45 балла, говорится в исследовании Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сохранил лидирующую позицию в рейтинге ЖК «Белые Росы» от ГК «Точно» — 64,65 балла. Тройку лидеров, как и месяцем ранее, замыкает ЖК «Рекорд» от девелопера Dogma с 56,6 баллами. Четвертую и пятую строчки занимают соответственно ЖК «Патрики» от «Точно» (54,95 балла) ЖК «Все свои VIP» от СК «Семья» (53,7 балла).

Изменения произошли на шестой строчке. Ее занял, поднявшись сразу на 22 позиции, ЖК «Иначе в Молодежном» от ГК «Иначе». Оценка комплекса – 51,95 балла.

Рейтинг рассчитан по новой методологии ЕРЗ.РФ по оценке потребительских качеств ЖК. С начала осени количество оцениваемых параметров в ней выросло до 165.

Вячеслав Рыжков