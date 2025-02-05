СПбГУ убрал блоки кондиционеров со здания Двенадцати коллегий по требованию КГИОП
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) произвело демонтаж внешних блоков кондиционеров с фасадов здания Двенадцати коллегий на Университетской набережной. Соответствующее требование ранее в суд направлял комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в январе 2021 года сотрудник комитета обратил внимание на внешние блоки кондиционеров, которые были размещены на фасадах здания, — всего их было 12. После этого КГИОП направил иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.
В ноябре 2021 года суд обязал университет в течение 12 месяцев со дня вступления решения в силу демонтировать оборудование, а также провести ремонтные работы в границах демонтажа.
«В связи с неисполнением требований решения суда КГИОП было возбуждено исполнительное производство»,— пояснили в комитете.
В январе 2025 года представители вуза проинформировали КГИОП о том, что требование комитета было исполнено. Двенадцать блоков кондиционеров убрали со здания СПбГУ, фасады в границах демонтажа были приведены «в надлежащее состояние».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Казанский собор может освободиться от проводов на фасадах в течение двух лет.