Казанский собор может освободиться от проводов на фасадах в течение двух лет

Представители СПб ГУП «Горэлектротранс» заявили, что потребуется два года, чтобы снять с фасадов Казанского собора контактную сеть троллейбусов. Эту тему обсудили в ходе выездного заседания комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил о достижении согласия всех ответственных ведомств по этому вопросу. КГИОП выдал предписание о демонтаже креплений для электрических сетей.

В таком случае для сохранения движения троллейбусов «Горэлектротрансу» потребуется разместить провода на усиленных опорах «Ленсвета». На переустройство контактной сети потребуется порядка 10 млн рублей. Там же можно будет разместить светофоры и дорожные знаки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Горэлектротранс» получило 34 новых двухсекционных состава трамвая «Довлатов». Вагоны выполнены в ретростиле и отсылают к периоду 1950-1960-х годов, когда по Ленинграду курсировали «стиляги».

Татьяна Титаева