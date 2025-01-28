Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Казанский собор может освободиться от проводов на фасадах в течение двух лет

Представители СПб ГУП «Горэлектротранс» заявили, что потребуется два года, чтобы снять с фасадов Казанского собора контактную сеть троллейбусов. Эту тему обсудили в ходе выездного заседания комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил о достижении согласия всех ответственных ведомств по этому вопросу. КГИОП выдал предписание о демонтаже креплений для электрических сетей.

В таком случае для сохранения движения троллейбусов «Горэлектротрансу» потребуется разместить провода на усиленных опорах «Ленсвета». На переустройство контактной сети потребуется порядка 10 млн рублей. Там же можно будет разместить светофоры и дорожные знаки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Горэлектротранс» получило 34 новых двухсекционных состава трамвая «Довлатов». Вагоны выполнены в ретростиле и отсылают к периоду 1950-1960-х годов, когда по Ленинграду курсировали «стиляги».

Татьяна Титаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...