Контрольно-счетная палата возьмет под внешний контроль бюджет Агидели

Контрольно-счетная палата Башкирии (КСП) и совет депутатов Агидели договорились о передаче КСП полномочий внешнего муниципального финансового контроля. Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее соглашение подписали председатель аудиторского органа Константин Шагимуратов и председатель городского совета Руслан Халитов.

На КСП будет возложена экспертиза проекта местного бюджета и муниципальных программ. Также орган аудита будет контролировать исполнение бюджета и проверять годовой отчет.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по итогам 2024 года Агидель оказалась в числе лидеров в рейтинге открытости бюджетных данных, составляемом минфином Башкирии. По данным администрации Агидели, бюджет города на 1 января 2025 года в части доходов исполнен на 98,6% (получено 607,9 млн руб.), в части расходов на 93,6% (израсходовано 592,5 млн руб.). В 2025 году доходы должны составить 592,4 млн руб., расходы — 600,6 млн руб.

Идэль Гумеров