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20-летний ростовчанин предстанет перед судом за укрывательство в убийстве

Жителя Ростова-на-Дону будут судить за укрывательство особо тяжкого преступления по ч. 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте прошлого года на территории складского комплекса «Склады Парамонова» знакомый обвиняемого совершил убийство мужчины. Фигурант знал о преступлении своего приятеля и помог спрятать орудие убийства у себя дома.

Уточняется, что обвиняемый полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.

Снежана Стодольская

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