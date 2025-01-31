20-летний ростовчанин предстанет перед судом за укрывательство в убийстве

Жителя Ростова-на-Дону будут судить за укрывательство особо тяжкого преступления по ч. 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте прошлого года на территории складского комплекса «Склады Парамонова» знакомый обвиняемого совершил убийство мужчины. Фигурант знал о преступлении своего приятеля и помог спрятать орудие убийства у себя дома.

Уточняется, что обвиняемый полностью признал свою вину. Дело направлено в суд.

Снежана Стодольская