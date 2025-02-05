В Ярославле показали варианты памятника жителям блокадного Ленинграда

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов опубликовал варианты проекта памятника «Жителям блокадного Ленинграда», который планируют установить в парке 30-летия Победы. Напомним, победитель получит премию 150 тыс. руб.

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Всего представлено девять вариантов. Героями почти всех проектов выступают женщины и дети. Так, на эскизе одного из проектов предстает женщина, присевшая к эвакуированному ребенку и приглашающая его в новый дом, рядом предполагаются две стелы: на одной коротко повествуется об эвакуации населения из Ленинграда, а на второй — сколько человек приняла Ярославская область.

Другой участник предлагает разместить памятник на мемориальном холме, главными его героями становятся дети блокадного Ленинграда, которые окружают фигуру ангела. Еще один участник сделал проект памятника в виде женщины, обнимающей детей. Другой проект предлагает сделать пять рельефов: «Завал», «Первая помощь», «Поезд», «Интеллигенция», «Очередь». В рамках еще одного проекта предлагается сделать бронзовые фигуры взрослых, которые выводят детей из кольца.

Господин Цымбалов объявил у себя в соцсетях опрос жителей, какой из вариантов для них наиболее предпочтителен, однако уточнил, что победитель голосования не станет победителем конкурса.

«Стать лидером голосования не означает победа в конкурсе проектов, но информирует жюри о предпочтениях голосующих»,— написал господин Цымбалов.

Алла Чижова