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Мэр Ярославля объявил конкурс на памятник жителям блокадного Ленинграда

Мэр Ярославля Артем Молчанов объявил конкурс на создание проекта памятника «Жителям блокадного Ленинграда». Постановление о конкурсе опубликовано на сайте мэрии.

1943 г. Блокадный Ленинград

1943 г. Блокадный Ленинград

Фото: Сергей Шиманский / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

1943 г. Блокадный Ленинград

Фото: Сергей Шиманский / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

Как сообщается в документе, памятник будет размещен на территории парка 30-летия Победы в Дзержинском районе. Там сейчас идет благоустройство, которое планировали закончить летом 2024 года.Точное место установки монумента будет определено по результатам конкурса.

«Цель конкурса — защита и сохранение исторической памяти о жителях блокадного Ленинграда в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в том числе эвакуированных в Ярославскую область, а также о роли ярославцев в спасении эвакуированных ленинградцев»,— говорится в положении о конкурсе.

По итогам конкурса будет выбран один победитель, который получит премию в размере 150 тыс. руб. Участвовать могут как отдельные авторы, так и авторские коллективы.

В Ярославле есть мемориал «Жертвам блокадного Ленинграда». Он был открыт на кладбище на Туговой горе в 2015 году.

Антон Голицын

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