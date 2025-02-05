NBC узнал о разногласиях в команде Трампа о способе решения конфликта на Украине

Советники президента США Дональда Трампа и члены его администрации разошлись во взглядах на то, как урегулировать российско-украинский конфликт, пишет NBC News со ссылкой на источники. По их словам, разногласия возникли по поводу оказания давления на Россию и Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп в ноябре 2018 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп в ноябре 2018 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предлагают «использовать американское давление», чтобы подтолкнуть к уступкам российские власти. Другие, пишет NBC, не уточняя, о ком идет речь, выступают за сокращение помощи Украине, чтобы «заставить быстро положить конец конфликту». Критики подобной позиции считают, что «это фактически разоружит Украину».

3 февраля Дональд Трамп заявил о желании заключить сделку с Украиной, в рамках которой помощь от США будет поступать в обмен на «редкоземельные металлы и другие вещи». Президент Украины Владимир Зеленский дал свое согласие, подчеркнув, что аналогичный пункт содержался в его «плане победы». В Кремле тем временем отметили, что контакты России и США по Украине в последнее время «интенсифицировались».

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Киев ищет поддержку в земле».

Лусине Баласян