AP: в США 5 февраля пройдут протесты против Дональда Трампа
Сегодня, 5 февраля, в нескольких американских штатах пройдут акции протеста против первых решений Дональда Трампа на посту президента США. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
Фото: Marko Djurica / Reuters
Как пишет AP, сторонники набирающего популярность движения, которое обозначает себя в соцсетях хештегами #buildtheresistance и #50501 (50 протестов, 50 штатов за один день), планируют в среду выйти на акции протеста в столицах американских штатов, а также в других городах страны.
У движения есть веб-сайты и аккаунты в социальных сетях. В них несогласные с политикой американского лидера распространяют агитацию против «Проекта 2025» — выпущенного близким к Республиканской партии фондом Heritage Foundation сборника, который содержит наиболее подробное изложение программы действий республиканской администрации, в том числе преобразования правительства и общества США (.pdf).
В воскресенье, 2 февраля, в штате Южная Калифорния прошли протесты против миграционной политики Дональда Трампа, передавало AP. По оценкам агентства, в демонстрации приняли участие «сотни людей». Они призывали остановить планы новой администрации по массовой депортации.
Президент США Дональд Трамп в своей первой речи пообещал немедленно прекратить незаконное пересечение границы нелегалами и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за проблем на южной границе страны.
Что пишут о миграционной политике Дональда Трампа зарубежные СМИ — в материале «Ъ».
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