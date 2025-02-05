AP: в США 5 февраля пройдут протесты против Дональда Трампа

Сегодня, 5 февраля, в нескольких американских штатах пройдут акции протеста против первых решений Дональда Трампа на посту президента США. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

Как пишет AP, сторонники набирающего популярность движения, которое обозначает себя в соцсетях хештегами #buildtheresistance и #50501 (50 протестов, 50 штатов за один день), планируют в среду выйти на акции протеста в столицах американских штатов, а также в других городах страны.

У движения есть веб-сайты и аккаунты в социальных сетях. В них несогласные с политикой американского лидера распространяют агитацию против «Проекта 2025» — выпущенного близким к Республиканской партии фондом Heritage Foundation сборника, который содержит наиболее подробное изложение программы действий республиканской администрации, в том числе преобразования правительства и общества США (.pdf).

В воскресенье, 2 февраля, в штате Южная Калифорния прошли протесты против миграционной политики Дональда Трампа, передавало AP. По оценкам агентства, в демонстрации приняли участие «сотни людей». Они призывали остановить планы новой администрации по массовой депортации.

Президент США Дональд Трамп в своей первой речи пообещал немедленно прекратить незаконное пересечение границы нелегалами и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за проблем на южной границе страны.

Что пишут о миграционной политике Дональда Трампа зарубежные СМИ — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая