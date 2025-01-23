Зарубежные СМИ: Сможет ли Дональд Трамп решить проблему мигрантов?

США отправляют на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных из-за нового подхода президента Дональда Трампа к миграционной политике. Об этом заявили в Пентагоне. По данным The Washington Post, количество военнослужащих может быть увеличено до 10 тыс. При этом, как заявил Дональд Трамп в интервью Fox News, из-за бывшего президента Джо Байдена в США находится 21 млн мигрантов. Значительная часть из которых — преступники со всего мира, отметил глава Белого дома. Подробнее о том, какие меры против нелегальной миграции принимает Дональд Трамп, и насколько просто будет их реализовать — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Прошло меньше трех дней с тех пор, как президент Трамп вступил в должность, но иммиграционная реформа уже началась, пишет The New York Times. Масштаб изменений, которые изложены в десятках указов, меморандумов и директив, значительный даже по сравнению с мерами, принятыми в первый срок.

Один из приказов предписывает блокировать въезд беженцам на том основании, что они проезжали страны, где распространены инфекции, выяснил The Washington Post. Во время пандемии коронавируса администрация Трампа использовала чрезвычайный закон о здравоохранении, чтобы закрыть доступ к убежищам на границах США. На этот раз чиновники не назвали конкретную болезнь, ссылаясь на то, что мигранты могут быть переносчиками любой инфекции.

На днях Госдеп приостановил программу переселения беженцев, в итоге тысячи граждан по всему миру, которым прежде одобрили заявки, столкнулись с трудностями, обращает внимание The Guardian. Процедура действовала несколько десятилетий, а люди, которые покинули родные страны из-за преследований, войны и других угроз могли легально переехать в США.

Как пишет The New York Times, переезд беженцев из Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока отменили в последний момент. При этом переселенцы, которые участвовали в программе, проходили одну из самых строгих проверок. Их надежды разрушились за несколько дней, а иногда и за несколько часов до того, как они могли начать новую жизнь, заявили правозащитники в разговоре с изданием.

22 января Палата представителей окончательно одобрила законопроект о задержании нелегальных иммигрантов, которых обвиняют в кражах и насильственных преступлениях. Это первый документ, который может подписать Трамп, отмечает Associated Press. Мера потребует значительного расширения иммиграционной и таможенной службы США, но не предусматривает никакого нового финансирования. И реализовать законопроект будет трудно, если Конгресс не выделит деньги в 2025 году, говорят собеседники агентства. Республиканцы оценили затраты в $100 млрд. Демократы раскритиковали такой подход, по их мнению, это разрозненные меры, которые вряд ли помогут решить проблемы в миграционной системе.

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