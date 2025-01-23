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Коммерсантъ FM
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Зарубежные СМИ: Сможет ли Дональд Трамп решить проблему мигрантов?

23 января, четверг

США отправляют на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных из-за нового подхода президента Дональда Трампа к миграционной политике. Об этом заявили в Пентагоне. По данным The Washington Post, количество военнослужащих может быть увеличено до 10 тыс. При этом, как заявил Дональд Трамп в интервью Fox News, из-за бывшего президента Джо Байдена в США находится 21 млн мигрантов. Значительная часть из которых — преступники со всего мира, отметил глава Белого дома. Подробнее о том, какие меры против нелегальной миграции принимает Дональд Трамп, и насколько просто будет их реализовать — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Прошло меньше трех дней с тех пор, как президент Трамп вступил в должность, но иммиграционная реформа уже началась, пишет The New York Times. Масштаб изменений, которые изложены в десятках указов, меморандумов и директив, значительный даже по сравнению с мерами, принятыми в первый срок.

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Один из приказов предписывает блокировать въезд беженцам на том основании, что они проезжали страны, где распространены инфекции, выяснил The Washington Post. Во время пандемии коронавируса администрация Трампа использовала чрезвычайный закон о здравоохранении, чтобы закрыть доступ к убежищам на границах США. На этот раз чиновники не назвали конкретную болезнь, ссылаясь на то, что мигранты могут быть переносчиками любой инфекции.

На днях Госдеп приостановил программу переселения беженцев, в итоге тысячи граждан по всему миру, которым прежде одобрили заявки, столкнулись с трудностями, обращает внимание The Guardian. Процедура действовала несколько десятилетий, а люди, которые покинули родные страны из-за преследований, войны и других угроз могли легально переехать в США.

Как пишет The New York Times, переезд беженцев из Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока отменили в последний момент. При этом переселенцы, которые участвовали в программе, проходили одну из самых строгих проверок. Их надежды разрушились за несколько дней, а иногда и за несколько часов до того, как они могли начать новую жизнь, заявили правозащитники в разговоре с изданием.

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22 января Палата представителей окончательно одобрила законопроект о задержании нелегальных иммигрантов, которых обвиняют в кражах и насильственных преступлениях. Это первый документ, который может подписать Трамп, отмечает Associated Press. Мера потребует значительного расширения иммиграционной и таможенной службы США, но не предусматривает никакого нового финансирования. И реализовать законопроект будет трудно, если Конгресс не выделит деньги в 2025 году, говорят собеседники агентства. Республиканцы оценили затраты в $100 млрд. Демократы раскритиковали такой подход, по их мнению, это разрозненные меры, которые вряд ли помогут решить проблемы в миграционной системе.

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