Нетаньяху подарил Трампу пейджер в память об операции против «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Он подарил главе Белого дома пейджер в память об операции против ливанской «Хезболлы», сообщил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман. По данным телеканала N12, пейджеров была два: простой и золотой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (слева) и Биньямин Нетаньяху

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп (слева) и Биньямин Нетаньяху

Фото: Leah Millis / Reuters

Дональд Трамп отметил, что массовый взрыв пейджеров, который организовал «Моссад», стал «грандиозной операцией». В ответ он подарил президенту Израиля совместное фото с их встречи с надписью «Биби, великий лидер» и собственной подписью.

Встреча президентов в Белом доме продлилась пять часов. В ходе переговоров в расширенном составе стороны обсудили актуальные вопросы, в том числе связанные с сектором Газа. По итогам обсуждения Дональд Трамп заявил, что США «возьмут под контроль сектор Газа». По его словам, в анклаве проведут работу, уберут оттуда неразорвавшиеся бомбы и оружие, выровняют землю и снесут разрушенные здания. Также там могут появиться американские войска, «если это будет необходимо».

Операция по взрыву пейджеров произошла 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане и Дамаске. При первой волне взрывов погибло не менее 16 человек, ранено было более 3 тыс. человек. Когда произошла вторая волна, погибло около 25 человек, более 700 пострадали.

Подробнее — в материале «Ъ».