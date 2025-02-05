За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 325 военнослужащих, а также — три танка, бронетранспортер, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

С начала боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 57 655 солдат, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1 744 боевые бронированные машины, 1 827 автомобилей, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок РСЗО, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Сутками ранее ВСУ лишились в Курской области до 345 военнослужащих. В состав потерь также вошли два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномета.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева