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обновлено 09:52

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

9:52. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

9:24. За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 64 боеприпасов и 46 беспилотников. В результате никто не пострадал. Разрушения получили шесть частных домов и пять автомобилей. Это следует из ежедневной сводки Вячеслава Гладкова.

9:11. До конца недели бойцам из «БАРС-Белгород» планируют передать 44 единицы новой техники, в основном УАЗы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

8:41. В Курской области объявлена ракетная опасность — оперштаб региона.

7:23. Ночью дежурные средства ПВО сбили по два БПЛА над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 февраля

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