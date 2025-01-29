В Ростове сгорел частный дом из-за газовой горелки

Огонь вспыхнул на улице Пирамидной на кухне частного дома. Местный житель возрастом 56 лет получил отравление продуктами горения и был госпитализирован, сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники МЧС ликвидировали огонь площадью 30 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации газовой горелки.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что жительница донской столицы погибла на пожаре в заброшенном здании, находящемся по ул. Нозадзе, 2 В.

Снежана Стодольская