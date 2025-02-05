Аэропорт в Казани признали лучшим в номинации «2-6 млн пассажиров в год»

В 2024 году казанский аэропорт стал победителем в номинации «2-6 млн пассажиров в год» в рамках национальной премии «Воздушные ворота России». Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В прошлом году аэропорт принял 5 миллионов 369 тысяч пассажиров. Среди которых были главы крупнейших государств. В преддверии БРИКСа перрон расширили в два раза», — сообщил глава республики.

Премия «Воздушные ворота» учреждена в 2015 году оргкомитетом Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Ежегодно среди аэропортов регионов России определяют самые эффективно работающие и стабильно развивающиеся воздушные гавани.

Ранее сообщалось, что проект третьего терминала аэропорта Казани сейчас корректируется по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова. Планируется, что к 2030 году новый терминал будет принимать до 7,5 млн пассажиров.

Дарья Сайфиева