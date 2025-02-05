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Коммерсантъ FM
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Искусственный интеллект вышел за продуктами

Александр Леви — о потенциале патентной заявки компании OpenAI

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, чем, согласно документам, займется новая команда под руководством Кейтлин Калиновски.

Фото: AP

Фото: AP

Наушники, очки, пульты дистанционного управления, чехлы для ноутбуков и телефонов, смарт-часы, умные украшения, устройства виртуальной и дополненной реальностей, а также иная потребительская электроника указана в патентной заявке компании OpenAI. Документ, поданный создателями ChatGPT в Управление по патентам и товарным знакам США, описывает перечень продуктов для потенциального взаимодействия, моделирования или обучения с помощью искусственного интеллекта.

В заявке также упоминаются «человекообразные роботы с возможностью программирования пользователем» и «роботы с функциями коммуникации и обучения для помощи и развлечения людей». Как стало известно TechCrunch, компания OpenAI уже набирает сотрудников в новую команду под руководством Кейтлин Калиновски, которая ранее развивала подразделение AR-очков компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Также вендор ищет возможности тестирования роботов с искусственным интеллектом для работы в реальных условиях. Надеюсь, это проект не назвали Skynet.

В своей заявке OpenAI также упоминает о заказных чипах искусственного интеллекта и услугах по использованию ресурсов квантовых вычислений для оптимизации производительности моделей ИИ. Слухи о том, что OpenAI работает над собственными аппаратными решениями ходят давно. Среди обозначенных партнеров дебютного релиза якобы уже в 2026 году числятся гиганты TSMC и Broadcom. Отмечу, что иногда заявки на регистрацию товарных знаков бывают заметно шире реальных планов компании и не отражают дорожную карту автора документа.

Александр Леви

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