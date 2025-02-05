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Коммерсантъ FM
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«Конечно, у находки нашлись противники»

Дмитрий Буткевич — о картине, авторство которой приписывают Винсенту Ван Гогу

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о портрете, который может принадлежать кисти известного художника.

Фото: LMI Group

Фото: LMI Group

Вот такая история: компания LMI Group из Нью-Йорка в 2019 году купила у анонимного коллекционера антиквариата за нераскрытую сумму полотно с изображением чуть раскосого рыбака на фоне моря и песка, в шапке, с бородой и трубкой, вяжущего сеть. Назвали картину Elimar. Известно, что предыдущий владелец заплатил за нее менее $50, найдя холст на гаражной распродаже в Миннесоте. Затем LMI Group собрала команду из 20 экспертов и организаций, включая химиков, кураторов и патентных юристов, которые составили 458-страничный документ, утверждающий, что этот холст является, внимание, подлинной работой Винсента Ван Гога.

Компания в целом потратила более $30 тыс. на исследование картины и даже провела генетический тест волоса, который был вмонтирован в холст, в надежде, что он принадлежит художнику. Результат, кстати, оказался «неубедительным», как говорится в отчете. LMI Group заявила, что, по ее мнению, портрет был создан, когда Ван Гог находился в психиатрической лечебнице Сен-Поль-де-Мозоль в Сен-Реми-де-Прованс, Франция. Художник сам поселился там и оставался с мая 1889-го по май 1890 года. По мнению компании, работа может стоить по низшему эстимейту $15 млн. Самая дорогая аукционная продажа Ван Гога состоялась в Нью-Йорке на Christie's в 2022 году — $117 млн.

Конечно, у находки нашлись противники. Некоторые эксперты утверждают, что работа на самом деле была написана малоизвестным датским художником XX века по имени Хеннинг Элимар, который умер только в 1989-м. Ну и известный нидерландский ученый Воутер ван дер Вин, который специализируется на голландском постимпрессионизме и ранее работал в Музее Ван Гога в Амстердаме, утверждает, что не верит, что произведение искусства, названное Elimar и датированное LMI Group 1889-м (за год до смерти живописца), является подлинным. Он говорит, что «техника живописи и выбор цветов сильно отличаются от Ван Гога. Линии, мазки, импасто, все очень отличается». Вопрос остается открытым.

Дмитрий Буткевич

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