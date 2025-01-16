В 2024 году средняя номинальная зарплата в Татарстане составила 72 тысячи руб. за январь — октябрь, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реальная зарплата с учетом инфляции увеличилась на 11,9%. Об этом говорится в докладе Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среднемесячная зарплата в Татарстане выросла до 72 тыс. рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Среднемесячная зарплата в Татарстане выросла до 72 тыс. рублей

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В то же время в октябре средняя зарплата составила 76 тысяч руб.

Больше всего в октябре получали специалисты научной и информационной сфер. Средняя зарплата сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, достигла 125 тыс. руб. За ними следуют работники в области информации и связи с доходом 122 тыс. руб.

В тройке лидеров также оказались сотрудники добывающей промышленности (108 тыс. руб.), за ними идут финансисты и страховщики (107 тыс. руб.).

Наименее оплачиваемыми стали сферы недвижимости, гостиничного бизнеса и общепита, где зарплата едва превышает 45 тыс. руб.

По итогам 2023 года средняя зарплата в республике составила почти 62 тыс. руб.

Анар Зейналов