Среднемесячная зарплата в Татарстане выросла до 72 тыс. рублей
В 2024 году средняя номинальная зарплата в Татарстане составила 72 тысячи руб. за январь — октябрь, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реальная зарплата с учетом инфляции увеличилась на 11,9%. Об этом говорится в докладе Татарстанстата.
Среднемесячная зарплата в Татарстане выросла до 72 тыс. рублей
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В то же время в октябре средняя зарплата составила 76 тысяч руб.
Больше всего в октябре получали специалисты научной и информационной сфер. Средняя зарплата сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, достигла 125 тыс. руб. За ними следуют работники в области информации и связи с доходом 122 тыс. руб.
В тройке лидеров также оказались сотрудники добывающей промышленности (108 тыс. руб.), за ними идут финансисты и страховщики (107 тыс. руб.).
Наименее оплачиваемыми стали сферы недвижимости, гостиничного бизнеса и общепита, где зарплата едва превышает 45 тыс. руб.
По итогам 2023 года средняя зарплата в республике составила почти 62 тыс. руб.