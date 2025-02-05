Запорожский губернатор рассказал об атаках ВСУ по школам

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками две школы в Пологовском муниципальном округе. По его словам, никто не пострадал. Региональному комитету по безопасности и Минобразования поручено усилить меры безопасности в школах, которые находятся в населенных пунктах рядом с линией фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Балицкий уточнил, что первая атака произошла ночью по уже не действующей школе, которая расположена в селе Пологи. Здание загорелось, после чего туда прибыли спасатели.

Следующую атаку совершили утром. Она носила «максимально беспринципный характер», написал губернатор в своем Telegram-канале. Под удар тремя беспилотниками попала школа в селе Шевченково. В ней находилось 27 детей, их успели эвакуировать. На месте находятся оперативные службы.

Накануне БПЛА атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. От удара ранения получили пять детей и водитель транспорта. Он находится в тяжелом состоянии в больнице Симферополя.