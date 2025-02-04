В Запорожской области при атаке БПЛА на школьный автобус пострадали пять детей

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек.

Господин Балицкий уточнил, что водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения. «Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы»,— написал он в Telegram.

4 января губернатор сообщал об атаке беспилотника на автомобиль на трассе в том же округе. В машине ехала семья: десятилетний мальчик и его родители. Ребенок погиб, его мать и отец получили ранения.