Участник программы «Время героев» Роман Гришин стал замдиректора ФЦП
Участник программы «Время героев» Роман Гришин назначен на пост заместителя директора по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦП). Участником программы он стал в мае 2024 года.
Роман Гришин
Фото: Программа «Время героев»
Господин Гришин рассказал, что за время участия в программе перенял опыт у «ведущих управленцев и лучших экспертов страны». Отдельно он поблагодарил своего наставника министра спорта России Михаила Дегтярева и отметил, что именно его поддержка станет «залогом эффективного выполнения обязанностей» на новой должности.
Господин Дегтярев охарактеризовал Романа Гришина как человека, «нацеленного на результат». Господин Гришин займется популяризацией и развитием массового спорта. «Мы увидели потенциал в Романе, поэтому было принято решение доверить ему ответственное направление, и уверены, что он с ним справится. Поздравляю Романа, что он попал в команду Минспорта»,— сказал господин Дегтярев.
Роман Гришин родился в Пензенской области. В 2013 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. В 2022 году был награжден орденом Мужества, а в 2023-м — медалью «За отвагу».
Программу «Время героев» запустили по поручению Владимира Путина. Среди ее участников 18 человек уже заняли ответственные посты. В их числе Артем Жога, ставший полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, и Евгений Первышов, который занял пост врио губернатора Тамбовской области.
Подробности — в материале «Ъ» «Героев переводят на местное время».