После смертельного наезда фуры на петербурженку возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля, переехавшего женщину на Полевой Сабировской улице в Приморском районе Петербурга. Дело расследуется по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 66-летний мужчина, управляя фурой Sitrak, поворачивая с Богатырского проспекта направо в сторону Байконурской улицы, не убедился в безопасности маневра и сбил переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу женщину. В результате ДТП 28-летняя потерпевшая скончалась на месте.

В настоящий момент водитель фуры задержан. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте, уточнили в полиции.

«Ъ-СПб» писал о смертельном ДТП на Полевой Сабировской улице накануне. Авария с трагическим исходом произошла в районе полудня 4 февраля.

Андрей Цедрик