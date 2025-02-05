В Ярославле «Бессмертный полк» пройдет в новом формате

Мэрия Ярославля разрабатывает новый формат акции «Бессмертный полк». Об этом сообщила заместитель мэра Елена Волкова на заседании постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

К госпоже Волковой обратилась депутат Евгения Овод с вопросом о планах по проведению «Бессмертного полка» в традиционном очном формате. Заммэра сообщила, что решение о мероприятии будет принимать центральная организация акции, вместе с тем в городе разрабатывается свой собственный проект.

«Мы хотим для наших жителей предоставить бессмертный полк в лицах, который, я думаю, приятно удивит наших горожан. Если у нас все получится, то все горожане увидят и смогут поучаствовать в этом проекте, все, даже предприятия мы приглашаем поучаствовать. Сейчас мы занимаемся технической стороной проекта, но это будет красивый проект»,— сказала Елена Волкова и добавила, что проект будет реализован через инициативное бюджетирование.

Председатель муниципалитета Сергей Калинин добавил, что проведение «Бессмертного полка» в очном формате будет зависеть от обстановки.

«К сожалению, нас сегодня окружает большое количество негодяев, и вопросы безопасности встают в первую очередь. Достаточно одного негодяя для того, чтобы испортить праздник. Поэтому, конечно, мы готовим мероприятие, но будет ли оно проходить, зависит от общей обстановки»,— сказал господин Калинин. При этом проект, запланированный мэрией, состоится точно.

«Бессмертный полк» в традиционном формате в последний раз проходил в 2022 году.

Алла Чижова