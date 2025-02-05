Суд назначил 10 лет колонии томскому бизнесмену Владиславу Левчугову

Юргинский городской суд Кузбасса вынес приговор основателю ГК «Лама» Владиславу Левчугову и бывшему руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергею Арефьеву. Их приговорили к 10 годам колонии строгого режима, пишет «Интерфакс». Кроме того, подсудимых обязали выплатить штраф в размере 420 млн руб. каждого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы Фото: Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Владислав Левчугов был признан виновным в посредничестве при передаче взятки (ч.6 ст. 291.1 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ), Сергей Арефьев — в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», фигуранты дела были задержаны в декабре 2021 года. Согласно версии следствия, бывший правоохранитель расследовал уголовное дело об уклонении от уплаты налогов руководством одной из томских компаний. Через посредника, говорится в материалах дела, Сергей Арефьев требовал взятку с руководителя фирмы за прекращение дела об уклонении от налогов. Ранее следователи сообщали, что речь шла о сумме в 5 млн руб.

Александра Стрелкова