Власти обсуждают расширение производства самолета Ил-76 для экспорта

Минпромторг совместно с правительством обсуждает расширение производства самолета Ил-76 для внутренних нужд, а также для поставок по линии военно-технического сотрудничества. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов на полях выставки гражданской авиации NAIS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По его словам, самолет имеет хороший экспортный потенциал. Господин Алиханов утверждает, что от разных стран часто поступает запрос на поставку этих самолетов. О каких странах идет речь, он не уточнил. Министр считает, что Ил-76 с точки зрения летно-технических характеристик «лучше конкурентов международных», а с точки зрения цены — «еще и дешевле».

«И на самом деле мы сейчас обсуждаем с коллегами в правительстве возможность расширения производственных мощностей по Ил-76 и для внутренних нужд, и для поставок по линии военно-технического сотрудничества, и по гражданским линиям, на грузоперевозках это прямо одна из лучших машин»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

Ил-76 — тяжелый военно-транспортный самолет, разработанный в ОКБ Ильюшина. Стал первым в истории СССР военно-транспортным самолетом с турбореактивными двигателями. Серийно производился в Узбекистане, в 2010 году производство перенесли в Россию.

Интерес к увеличению производства отечественных гражданских самолетов возрос на фоне санкций, введенных Западом из-за военной операции РФ на Украине. В 2022 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) говорила, что увеличит темпы производства военно-транспортных Ил-76. ОАК одной из своих главных задач поставила удовлетворение спроса российских авиаперевозчиков за счет исключительно отечественных воздушных судов.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Двигатели не собираются в полет».