Камила Валиева не вернула ни одной из медалей, которых была лишена

Фигуристка Камила Валиева на данный момент не вернула ни одной медали, которых ее лишил Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

«На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам», — сказал собеседник агентства.

29 января 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Камилу Валиеву от всероссийских и международных выступлений на четыре года, этот срок отсчитывается с 25 декабря 2021 г. Ее также лишили золота чемпионата России-2022 и чемпионата Европы того же года, а также командного золота на Олимпиаде в Пекине и всех наград, завоеванных фигуристкой в составе сборной России.

В сентябре 2024 г. «Ъ» сообщал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могло скрыть результаты эксперимента, который мог подтвердить версию о попадании допинга в организм Камилы Валиевой через десерт.

Фигуристка 17 декабря 2024 г. подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении допинговых правил.

В январе 2025 года сообщалось, что РУСАДА закрыло дело госпожи Валиевой по антидопинговому скандалу.

Артём Дергунов