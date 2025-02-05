Глава МИД Великобритании прибыл в Киев

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыл в Киев, пишет Reuters. Это его второй визит в украинскую столицу после назначения главой внешнеполитического ведомства в июле 2024 года. Ожидается, что господин Лэмми объявит о выделении Украине еще 55 млн фунтов стерлингов ($68,7 млн). В Киеве он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Как сообщал британский МИД, выделенные средства пойдут на поставки украинского зерна в Сирию, инновационные энергетические проекты, помощь в восстановлении бизнеса на Украине, а также на социальные выплаты.

В середине января в Киев с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Тогда же было подписано соглашение о «столетнем партнерстве» с Украиной, подразумевающее углубление связей в сферах обороны, науки, энергетики и двусторонней торговли. Британский премьер также объявил о передаче Киеву новой системы ПВО.

Лусине Баласян