Премьер Великобритании объявил о передаче Украине новой системы ПВО

Великобритания намерена оказать Украине в 2025 году больше поддержки, чем раньше, заявил британский премьер-министр Кир Стармер. Он также объявил о новом пакете военной помощи ВСУ, в который входят новые мобильные системы ПВО, передает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер и Владимир Зеленский

Фото: Reuters Кир Стармер и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

По словам премьер-министра, новая система ПВО была разработана Британией «при финансировании Дании». Он отметил, что установка «разработана для удовлетворения потребностей Украины». Другие данные о системе ПВО не сообщаются.

Господин Стармер объявил о поставке Украине 150 артиллерийских стволов. Лондон также намерен предоставить Киеву кредит в размере 2,2 млрд фунтов стерлингов, возвращенных за счет замороженных российских активов. Премьер-министр подчеркнул, что Великобритания продолжит подготавливать украинские войска.

Великобритания и Украина сегодня, 16 января, подписали соглашение о «столетнем партнерстве». Документ подразумевает углубление связей двух стран в области обороны, науки, энергетики и торговли. Как говорится в пресс-релизе британского правительства, Лондон также запустит схему проверки зерна для отслеживания сырья, вывезенного с «оккупированных украинских территорий».