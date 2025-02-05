В Черном море спасатели собрали 25 тонн мазута

В Черном море собрано 25 тонн мазута, обследовано более 7,2 тыс. кв. км, сорбентом обработано свыше 52,2 тыс. кв. км, сообщило МЧС. К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда и катера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Анапе (декабрь 2024 года)

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Анапе (декабрь 2024 года)

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Крыму, по данным специалистов, к настоящему времени очищено более 213 км береговой линии, собрано 697 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследовали 165 км берега, убрав более 644 тонн грязного грунта.

Разлив мазута в Керченском проливе произошел в середине декабря после крушения двух танкеров «Волгонефть». 2 февраля новые выбросы мазута обнаружили на 17 участках суши и моря в Керченском проливе. Сегодня, 5 февраля, МЧС сообщило о «точечных выбросах» на 18 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Танкеры не справились со штормом».

Александр Дремлюгин, Симферополь