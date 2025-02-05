Минздрав предложил ввести отработки в госклиниках для выпускников медвузов

Минздрав готовит законопроект, который вводит систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. Согласно документу (есть у «Ъ»), после выпуска им нужно будет два или три года проработать в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС. При этом выпускники смогут сами выбрать регион и конкретное медучреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки предлагается внести в закон «Об образовании». Если инициативу примут, выпускники вузов должны будут отработать как минимум три года в медучреждении, выпускники колледжей — минимум два года. Предполагается, что выпускники должны будут трудоустроиться в течение одного года после окончания вуза или колледжа. Если этого не произойдет, им придется компенсировать в двукратном размере бюджетные затраты на обучение.

Подробнее о проекте Минздрава — в материале «Ъ» «Разнарядка по Гиппократу».