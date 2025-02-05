Челябинская область вошла в топ-3 регионов по замене коммунальных сетей

В Челябинской области с 2023 года, после старта модернизации коммунальной инфраструктуры с поддержкой из федерального бюджета, обновлено 137,8 км сетей и введено в эксплуатацию два коммунальных объекта. Среди регионов России субъект занимает третье место по этому показателю. Больше труб заменили только в Смоленской (209,2 км) и Свердловской (189,3 км) областях, сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на слова зампредседателя Марата Хуснуллина.

За два года действия программы регионы страны провели более 1,1 тыс. мероприятий в коммунальной сфере, построили и модернизировали свыше 2 тыс. инженерных сетей, а также объектов производственного назначения — котельных, водозаборных и очистных сооружений водоотведения. Марат Хуснуллин назвал сферу ЖКХ «одной из самых чувствительных отраслей». К 2030 году президент Владимир Путин поручил добиться улучшения качества коммунальных услуг для 20 млн граждан.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2025 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Челябинской области направят более 11,5 млрд руб. из всех источников финансирования. Планируется строительство новых теплоисточников и более 460 км сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.

Виталина Ярховска