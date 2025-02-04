В Челябинской области на коммунальную инфраструктуру потратят 11,5 млрд рублей

В 2025 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Челябинской области планируется потратить более 11,5 млрд руб. из всех источников финансирования. Об этом рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства региона Людмила Алпатова на пресс-конференции 4 февраля.

По ее данным, в этом году планируется строительство новых теплоисточников и более 460 км сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Четыре муниципалитета — Магнитогорск, Челябинск, Златоуст и Коркинский округ — получат в этом году федеральное финансирование по программе модернизации ЖКХ в общей сумме 730 млн руб.

«Все ассигнования доведены. Муниципальные образования контрактуются. В этом году планируем снизить аварийность, повысить надежность сетей. На сегодня ветхость сетей в среднем составляет 52%»,— сообщила госпожа Алпатова. Она уточнила, что в этом году планируется построить две новые котельные в селе Варна, завершить объект в Верхнем Уфалее.